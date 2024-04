« The Sympathizer » de Park Chan-wook : la presse américaine en adoration

Photo : YONHAP News

À l'approche de la première diffusion de la nouvelle série du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, « The Sympathizer », les éloges continuent dans la presse aux Etats-Unis.Le 10 avril, les principaux médias américains ont publié des critiques louant la direction artistique de Park. Sans oublier la performance de l'acteur Robert Downey Jr. après son avant-première sur la chaîne HBO.Time Magazine a présenté lors de cet événement « le thriller d'espionnage de HBO », comme une série télévisée audacieuse, ambitieuse et éblouissante. Le magazine américain a déclaré que le public, en temps normal, s’inquiète lorsqu’il entend parler d’une adaptation à Hollywood d'un livre comme « The Sympathizer », qui a reçu un Pulitzer. Tout en ajoutant que confier cette adaptation à Park Chan-wook avait peut-être été une chance inouïe.Park a dirigé tous les aspects de la production, du scénario à la réalisation, après « The Little Drummer Girl » diffusé en 2018 sur la BBC.Cette série de 7 épisodes est une adaptation du roman éponyme de Viet Thanh Nguyen, écrivain américain d'origine vietnamienne. Elle raconte l'histoire d'un agent double au lendemain de la guerre du Vietnam, jetant un regard politique et critique sur les sociétés vietnamienne et américaine.