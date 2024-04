Météo : un beau week-end en prévisions

Photo : YONHAP News

Fini la grisaille. Ce vendredi et tout au long du week-end, le deuxième du mois d’avril, il fera très beau dans tout le pays. Et les températures ne cesseront de grimper jusqu’à dimanche.Aujourd’hui, sur le chemin du travail, il fait entre 10 et 12°C sur tout le territoire. Séoul enregistre 11°C, et il fera 12°C sur toute la côte sud. Sur l’île insulaire de Jeju, il fait 14°C, la maximale. Cet après-midi, il fera 24°C dans la capitale. Dans les régions intérieures, Météo-Corée prévoit 25°C et jusqu’à 26°C à Chuncheon. De Busan à Mokpo il fera légèrement plus frais, avec des températures comprises entre 19 et 23°C.Samedi, malgré un mercure similaire à aujourd’hui dans la matinée, il fera plus chaud dans la deuxième partie de journée. En effet, les prévisions font état de 26 à 27°C sur tout le territoire, excepté sur, une fois de plus, la côte sud, qui verra son mercure osciller entre 22 et 23°C.Enfin, dimanche matin, il fera entre 11 et 15°C le matin, dont 14°C à Séoul et Busan et 15°C à Gangneung. L’après-midi, la répartition des températures sera similaire aux deux jours précédents avec une côte sud qui peine à voir son mercure grimper autant que les autres régions. Il fera entre 26 et 28°C sur tout le territoire, et entre 20 et 23°C entre Busan et Mokpo.