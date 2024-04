Kostat : la population étrangère vieillit aussi en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les personnes âgées devraient représenter plus de 10 % des étrangers résidant en Corée du Sud en 2035.Selon les « Estimations de la population nationale et étrangère : 2022-2042 », publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), la population étrangère, âgée de 65 ans et plus, passerait de 95 000 personnes en 2022 à 204 000 en 2030. Elle devrait ensuite franchir la barre des 300 000 en 2038 avant d’atteindre 344 000 en 2042. Son nombre serait donc multiplié par trois en vingt ans.La part des séniors dans la population étrangère dans son ensemble devrait également s’accroître. Leur taux, qui était de 5,8 % en 2022, devrait augmenter progressivement pour dépasser les 10 % en 2035. Cette croissance devrait continuer, atteignant 11 % en 2037, puis 12 % cinq ans plus tard. Cela représente plus du double par rapport à 2022.Un responsable du Kostat, a expliqué que parmi les étrangers, il y a aussi des étudiants, des travailleurs non qualifiés, ainsi que des expatriés et des immigrés suite à un mariage. Il faut estimer, selon lui, que ces personnes s’installent et vieillissent au pays du Matin clair.