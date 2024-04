Météo : pluie sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

En ce troisième lundi du mois d’avril, les températures sont douces mais le ciel est gris et des précipitations sont à prévoir toute la journée, et sur tout le territoire. Dans la matinée, une alternance de pluie et d’éclaircies sera enregistrée dans toute la moitié est jusqu’à Daejeon, alors que la partie ouest sera elle sous la grisaille. Cet après-midi, ce sera l’inverse.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait 12°C à Chuncheon et 13°C à Andong, les minimale. Sur le reste du pays, elles oscillent entre 15°C, à Suwon, Daegu et Yeosu, et 17°C, à Séoul, dans le Jeolla et sur l’île méridionale de Jeju.Dans la seconde partie de journée, il fera 19 à 20°C sur tout le territoire, et jusqu’à 21°C à Jeju et 23°C à Gangneung.