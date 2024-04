Action collective des médecins : le bras de fer se poursuit

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen reste toujours silencieux, même après les législatives, sur son projet de réforme médicale. Les confrontations avec les médecins semblent, elles aussi, loin d'être réglées.Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a annoncé que l'exécutif a annulé, hier, un briefing du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Ce rassemblement, dédié aux questions relatives à l’action collective des médecins, était prévu pour aujourd’hui. C'est notamment par l’intermédiaire de cet organisme que le gouvernement faisait campagne pour sa réforme médicale. Mais ces rencontres régulières avec les journalistes ont été suspendues le 9 avril, veille des législatives, et n’ont pas repris depuis.Le gouvernement est donc silencieux sur le sujet, et c’est dans ce contexte que les praticiens s'efforcent de se rassembler autour de l'Association médicale coréenne (KMA). En effet, son comité d'urgence a annoncé, ce dimanche, que les médecins en formation tout comme les étudiants demandaient, ensemble, l'annulation du projet gouvernemental d'augmentation des admissions dans les facultés de médecine.D’un point de vue administratif à présent. La licence médicale des représentants du KMA a été suspendue, hier, et ce pour une durée de trois mois. Des poursuites judiciaires ont été lancées pour demander d'annuler cette punition administrative. Parallèlement, pas moins de 1 325 médecins internes et résidents ont décidé de porter plainte contre Park Min-soo, le deuxième vice-ministre de la Santé et des Affaires sociales, pour abus de pouvoir.Quant aux écoles de médecine, 80 % d’entre elles ont recommencé ou recommencent à dispenser des cours cette semaine pour prévenir le redoublement de leurs étudiants.