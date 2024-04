Anniversaire de Kim Il-sung : Pyongyang appelle à la loyauté envers Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 112e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, Pyongyang a appelé, aujourd'hui, son peuple à une loyauté absolue à l'envers son petit-fils et dirigeant actuel, Kim Jong-un.Le Rodong Shinmun a présenté, ce matin, les exploits du fondateur du régime, avant de demander au peuple de s'unir sous la direction de Kim III. L'organe de presse du Parti des travailleurs a ainsi expliqué que ce dernier avait hérité et développait l'idéologie de la révolution de son grand-père et de son père Kim Jong-il. Et d'appeler à l'unité populaire, afin d'accomplir l'idéologie et la tâche nationales.L'Etat ermite a l'habitude de mener une campagne de justification du pouvoir de la famille Kim aux alentours de chaque 15 avril, à savoir le « Jour du Soleil », l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung.Une chose moins habituelle, c'est la réapparition du terme « Jour du Soleil ». Une expression très peu utilisée depuis le début de l'année par les médias nord-coréens. Sa dernière mention datait en effet du 17 février par le Rodong Sinmun. Ils avaient préféré les expressions telles que « célébration du 112e anniversaire de la naissance », « fête d'avril » ou encore « jour de la plus grande vénération nationale ». Cependant, ces derniers, dont la KCNA, ont reporté récemment qu'à quelques jours du « Jour du Soleil », les responsables du parti avaient déposé des corbeilles de fleurs devant les statues de Kim I et Kim II. Le ministère sud-coréen de la Réunification a prêté une grande attention à ce changement de vocabulaire, et présentera une analyse détaillée en la matière ultérieurement.