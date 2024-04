K-pop : « Cupid » de Fifty Fifty atteint les 5 millions d'écoutes sur Shazam

Photo : ATTRAKT

La version anglophone de la chanson à succès mondial du groupe Fifty Fifty, « Cupid », a atteint les 5 millions d’écoutes sur la plateforme de recherche musicale mondiale Shazam. C’est ce qu’a annoncé l'agence du girls band, Attract, ce matin : « C’est une première pour des artistes féminines de k-pop. Du côté des garçons, seul BTS a déjà atteint ce chiffre ».Shazam est une application de recherche musicale renommée comptant plus de 100 millions d'utilisateurs. Lorsqu'une chanson est recherchée, l'application affiche le titre ainsi que la région où les utilisateurs ont le plus souvent effectué cette recherche.« Cupid-Twin-ver. » est la version anglophone de la chanson titre « Cupid » du premier single « The Beginning: Cupid » de Fifty Fifty, sorti en février 2023. Alors que cette première gagnait en popularité à l’échelle mondiale sur TikTok et d'autres plateformes, le groupe féminin a battu divers records dans les classements américains de Billboard, le classement officiel britannique et le classement mondial de Spotify. Mais « Cupid-Twin-ver. » a maintenu sa popularité, réintégrant, un an plus tard, en février 2024, le classement « World Digital Song Sales » de Billboard à la 9e place, à la 15e place dans le classement « World Album » et à la 197e place dans le classement « Global 200 ».