Gouvernement : le milieu médical doit présenter une opinion unifiée

Photo : YONHAP News

Le bras de fer entre l’exécutif et les médecins se poursuit. Ce premier leur demande de présenter une alternative unifiée à sa mesure d'expansion du numerus clausus des écoles de médecine.Le ministre de la Santé et du Bien-être, Cho Kyu-hong, a déclaré lors d'une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), aujourd'hui, que le temps est limité car il faut considérer les dates d'inscription pour l'année scolaire 2025. Il a alors demandé au milieu médical de présenter rapidement une mesure uniformisée basée sur des preuves scientifiques.Cho a ajouté que le gouvernement écoutera les opinions des médecins de manière ouverte et sincère. C'est la première fois que le gouvernement adresse un message à la communauté médicale depuis les législatives du 10 avril.Auprès du public, le ministre a confirmé que la volonté de réforme médicale du gouvernement reste inchangée. Avant d’ajouter que les quatre principaux défis, y compris l'expansion des écoles de médecine, sont les conditions préalables au sauvetage des soins médicaux essentiels et régionaux.Le gouvernement a annoncé son intention de mettre en œuvre, à partir de ce jeudi, la formation des infirmiers pour le soutien médical, qui sera menée par l'Association coréenne de la profession. La formation sera dispensée à 50 nouveaux affectés et à 50 autres chargés de la formation dans chaque hôpital.En parallèle, le CDSCHQ discutera aujourd’hui de l'établissement d'un système de gestion et de soutien sur mesure pour les cas de retard dans les soins médicaux.