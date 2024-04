Pyongyang et Pékin commencent un nouveau chapitre de leurs relations

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée populaire chinoise a rencontré, samedi dernier, le dirigeant nord-coréen à Pyongyang. C’est ce qu’ont rapporté, hier, l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) et la chinoise Xinhua. Le numéro trois chinois a été accueilli chaleureusement par le régime nord-coréen, d’autant plus que cette visite est la plus importante depuis 2019.Zhao Leji est arrivé, le 11 avril, pour assister à la cérémonie d’ouverture de l’année de l’amitié entre la Corée du Nord et la Chine. Le haut officiel chinois s’est aussi rendu à la serre globale de Gangdong, dans la capitale. Cette dernière a été construite le mois dernier pour fournir les nord-Coréens en produits alimentaires. Elle est considérée comme le plus grand succès économique de l'année par Kim III.Il est exceptionnel qu’une délégation étrangère effectue une visite économique au nord du 38e parallèle.Quant aux relations entre Pyongyang et Pékin, Séoul les observe attentivement. Gu Byeong-sam, le porte-parole du ministère de la Réunification, avait souligné, vendredi dernier, que tous les échanges entre la Corée du Nord et tous les autres pays, dont les voisins de la Corée du Sud, devraient se faire de manière à contribuer à la dénucléarisation du pays ermite et à la paix de la péninsule coréenne. Et, ce, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.