Météo : vendredi ensoleillé et week-end sous la grisaille

Photo : YONHAP News

En ce troisième vendredi du mois d’avril, il fait très beau au pays du Matin clair. Et ce, malgré la haute concentration de particules fines dans l’air pour le quatrième jour d’affilée. Ce week-end, en revanche, ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. En effet, le temps légèrement nuageux samedi matin laissera place à de la pluie sur tout le territoire dans l’après-midi. Et dimanche aussi, de la pluie et de la grisaille sont attendues dans tout le pays.En ce qui concerne les températures d’aujourd’hui, elles sont sensiblement similaires à celles des deux jours précédents. Sur le chemin du travail, il fait 12°C à Séoul, 14°C à Busan et 15°C à Gangneung. De manière plus générale, il fait entre 8 et 12°C dans les régions intérieures, dont 8°C à Jeonju, 9°C à Andong et 11°C à Gwangju. Cet après-midi, le mercure montera haut dans le nord et jusqu’à Ulsan : 24°C dans la capitale, 25°C à Gangneung, 27°C à Cheongju, Andong et Ulsan et 28°C à Daegu. Il fera 23°C à Busan et entre 23 et 26°C dans le Jeolla.Samedi et dimanche, les prévisions de Météo-Corée sont similaires. Il fera entre 12 et 16°C le matin, dont 14°C à Séoul, 15°C à Busan et Mokpo et 16°C sur l’île insulaire de Jeju. L’après-midi, il ne fera pas plus de 20°C, à Séoul, et la moyenne des températures sera d’environ 17°C. En effet, il fera 15°C à Gangneung, entre 16 et 18°C sur la côte sud et entre 18 et 19°C dans les régions intérieures.