Yoon reçoit le président de la conférence des entrepreneurs sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, hier, Evan Greenberg, président de l'U.S.-Korea Business Council, au Bureau présidentiel de Yongsan. Cette organisation, affiliée à la Chambre de commerce américaine, se consacre à la discussion de la coopération économique entre les Etats-Unis et la Corée du Sud au niveau civil.Lors de cette réunion, Yoon Suk Yeol a souligné que le soutien et la contribution des milieux économiques des deux nations étaient essentiels pour le développement continu de leur alliance et le renforcement de leur coopération économique. Il a également demandé de s’intéresser davantage au pays du Matin clair, pour que de plus en plus d’entreprises américaines y investissent.Greenberg, de son côté, a noté que, dans une situation politique mondiale qui change rapidement, la coopération économique et le commerce entre les deux pays renforçaient leur alliance de défense. Il a également exprimé un soutien total à l’initiative de Séoul, qui vise à abolir les réglementations inutiles et à promouvoir les investissements dans les domaines de pointe afin d'élargir les marchés mondiaux.