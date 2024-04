La Corée du Nord change le nom de son hymne national

Photo : KBS News

Alors que la Corée du Nord continue de durcir le ton envers sa voisine du Sud et la définit comme l’Etat le plus hostile à son pays, elle aurait même modifié l’appellation de son hymne national. De « Aegukga », elle serait devenue « Hymne national de la République populaire démocratique de Corée ».Le changement a été aperçu, hier, lors de la rediffusion de la cérémonie de début des travaux d’un complexe d’appartements à Pyongyang. Au moment où la chanteuse Kim Ryu-kyong a interprété la composition musicale de la nation, cette dernière a été présentée, dans les sous-titres, comme l’« Hymne national de la République populaire démocratique de Corée ». Alors que la veille, lors de la première retransmission, était écrit le nom « Aegukga ».De l’avis des experts, si ce changement a vraiment été effectué, la raison serait certainement la suivante : différencier l’hymne du Nord et celle du Sud. Tout en précisant le nom officiel du pays.