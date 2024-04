Défense : l’exécutif vise 20 milliards de dollars d'exportation

Photo : YONHAP News

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie a rendu visite, hier, à l'Industrie de l'aérospatial de Corée (KAI) à Sacheon dans la province de Gyeongsang du Sud. La KAI est une entreprise leader dans l'industrie de la défense.Lors de cette visite, Ahn Duk-geun a inspecté le site de production de l’avion de combat léger FA-50 et de l’hélicoptère indigène Surion. Il a exprimé son espoir que l’industrie de la défense sud-coréenne, ayant pris en charge la sécurité nationale jusqu'à présent, puisse désormais jouer un rôle moteur dans l’économie du pays en tant qu’industrie exportatrice prometteuse.Le ministre a également déclaré que le gouvernement apporterait un soutien total au secteur en collaboration avec les institutions liées aux exportations et les entreprises privées. Objectif : renforcer la compétitivité à l'exportation de l'industrie de la défense.Le gouvernement a fixé un objectif de 20 milliards de dollars de commandes d'exportation dans ce domaine pour cette année. Il prévoit de renforcer son soutien à l'exportation en élargissant les financements commerciaux. D'autant plus qu'en février, le ministère de l'Industrie avait créé une division dédiée au soutien de ce dernier.