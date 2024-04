KCNA : rencontre des vice-ministres nord-coréen et biélorusse des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères de la Corée du Nord et de la Biélorussie se sont entretenus, hier, à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA.Selon l’agence centrale de presse nord-coréenne, Im Chon-il et Evgeny Shestakov ont discuté du renforcement des contacts et des échanges de haut niveau entre les deux nations. Objectif : répondre aux exigences du monde en évolution. La consolidation de leur coopération économique et culturelle, ainsi que de leur soutien mutuel sur la scène internationale, étaient aussi à l’ordre du jour.Il est donc possible que de hauts responsables du royaume ermite se rendent dans le pays d’Europe de l’Est à l'avenir, et même que des travailleurs nord-coréens y soient envoyés. A noter que Pyongyang avait déjà envoyé de la main d'œuvre dans différentes régions du monde, y compris vers Minsk, violant ainsi les résolutions de sanctions internationales.