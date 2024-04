Révolution du 19 avril : Yoon promet de promouvoir la démocratie libre

Photo : YONHAP News

Le président de la République et les responsables gouvernementaux se sont rendus, aujourd’hui, au cimetière national à Séoul pour le 64e anniversaire de la Révolution du 19 avril.A cette occasion, Yoon Suk Yeol a souligné qu’il s’était rappelé le sens de cette révolution. Il a ensuite déclaré qu’il chercherait à promouvoir la démocratie libre, préservée grâce à ce soulèvement.Le Premier ministre, Han Duck-soo, pour sa part, a déclaré qu'il écouterait de manière plus humble la voix du peuple. Avant d’ajouter qu’il fera de son mieux pour créer un pays où la liberté, les droits humains, le bon sens et la justice seront pleinement respectés.A cette visite ont participé plusieurs personnalités gouvernementales telles que la ministre des Patriotes et des Anciens combattants, Kang Jung-ai et le chef du Bureau de la sécurité nationale, Jang Ho-jin. Du côté des organisations liées à ce mouvement, Oh Kyung-seop, président de « l'Association de la révolution démocratique du 19 avril » et Jung Joong-seop, président de « l'Association des familles des victimes de la révolution du 19 avril ».Pour rappel, en 1960, les étudiants se sont soulevés contre la dictature du premier président de la Corée du Sud, Rhee Syng-man. Ce mouvement a été violemment réprimé, faisant une centaine de morts et des milliers de blessés.