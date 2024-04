Comité des sanctions contre Pyongyang : Séoul étudie la création d’un nouvel organisme

Photo : KBS News

Séoul étudie différents moyens pour créer un mécanisme de surveillance des sanctions contre Pyongyang. Et ce, en coopération avec des pays qui partagent sa vision. C’est ce qu’a déclaré, hier, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères à propos de l’allocution récente de l’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies.La veille, Linda Thomas-Greenfield avait affirmé qu’avec le secrétaire général onusien, elle envisageait de fonder un nouvel organisme pour remplacer le panel d’experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord de l’Onu. En effet, ce groupe est censé être dissout prochainement à cause du veto de la Russie pour le prolongement de son mandat.Lim Soo-suk a indiqué que l’orientation du projet n’était pas encore déterminée et que la négociation avec d’autres nations allait prendre du temps.D’ailleurs, la visite de Thomas-Greenfield en Corée du Sud et au Japon entre le 14 et le 20 avril, a fait réagir la Corée du Nord, qui a critiqué le fait qu’elle fasse fi de la paix et la sécurité du Moyen-Orient.Dans un discours publié par l'agence de presse officielle du pays communiste, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé que la situation de cette région constitue la principale préoccupation au Conseil de sécurité de l’Onu, mais que la représentante américaine a, malgré tout, entamé une tournée en Asie. Avant d’ajouter qu’elle tente ainsi de redonner du dynamisme aux mesures restrictives contre son pays.Plus tôt, la mission des Etats-Unis auprès des Nations unies a annoncé que le voyage de son ambassadrice visait à réagir à la fin des activités du comité de sanctions.