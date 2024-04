COVID-19 : le niveau de crise passe au stade le plus bas

Photo : KBS News

A partir de mai prochain, le niveau de crise lié au COVID-19 passera du niveau actuel « vigilance » au niveau le plus bas, « préoccupation ». Cette décision a été prise, aujourd’hui, lors d’une réunion de l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA). Ce dernier a expliqué qu’il avait pris en considération plusieurs facteurs, notamment la forte diminution du nombre de cas confirmés de COVID-19 et l'absence de confirmation de variants qui pourraient entraîner une augmentation soudaine de l’épidémie à court terme.Avec cette baisse de niveau, le port obligatoire du masque dans certains établissements sensibles aux infections et dans les hôpitaux deviendra une recommandation à partir du mois prochain. De plus, le test de dépistage de COVID-19 obligatoire lors de l'admission dans les établissements sensibles aux infections sera seulement recommandé.Les critères d'isolement seront également assouplis : de cinq jours à partir de la date de prélèvement de l'échantillon à 24 heures après l'amélioration des principaux symptômes de la maladie.En ce qui concerne les frais de dépistage, le soutien aux tests pour les asymptomatiques sera supprimé. Le vaccin COVID-19, quant à lui, ne sera plus gratuit sauf pour les personnes âgées de plus de 65 ans et d'autres groupes à haut risque.