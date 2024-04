Energies propres : Séoul veut établir un capital risque de 23 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre sud-coréen a annoncé la création d’un capital risque de 23 000 milliards de wons, l’équivalent de 15,6 milliards d’euros, dans le secteur des énergies propres. Objectif : attirer les investissements verts du secteur privé.Choi Sang-mok a eu ces propos lors de la réunion des ministres des Finances du G20 qui s’est tenue les 17 et 18 avril à Washington. Lors de la première session consacrée aux finances durables, il a souligné que pour dynamiser les investissements verts des acteurs privés, il est nécessaire de revoir la taxonomie verte et d’élaborer des mesures incitatives liées au partage des risques.Choi, qui est aussi ministre de l'Economie et des Finances, a promis, dans la foulée, un soutien actif aux fonds multilatéraux pour le climat. Il s’est également engagé à renforcer la capacité des pays en développement à réduire leurs émissions de carbone, à travers la Carbon Free Alliance et le programme de partage des connaissances (KSP).Dans la deuxième section sur la réforme du système financier international, le représentant sud-coréen a appelé à la solidarité pour stabiliser les finances, expliquant que les incertitudes s’intensifient à l’échelle mondiale en raison de l’écart croissant des taux directeurs des principaux pays et des tensions géopolitiques. Il a aussi exhorté à la coopération des pays membres du G20 en vue d’établir la feuille de route pour la réforme des banques multilatérales de développement (BMD).