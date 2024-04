G7 : la Corée du Sud ne participera pas au sommet annuel

Photo : YONHAP News

C'est officiel, la Corée du Sud ne participera pas au sommet du G7 qui doit se tenir du 13 au 15 juin aux Pouilles, en Italie. Le Groupe des sept fonctionne par présidence tournante et le pays hôte peut inviter les nations dont il juge la contribution à la discussion nécessaire. Séoul a tenté de convaincre Rome de rejoindre ce cercle très fermé, mais sans succès.L'Italie ayant déclaré mettre à l’ordre du jour la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, l’aide au développement de l’Afrique et les problèmes des immigrants, elle aurait sélectionné les pays qui pourraient apporter un soutien sur ces sujets. Pour elle, la Corée du Sud n’en faisait donc pas partie.Ce résultat est d’autant plus décevant que Séoul avait déployé beaucoup d’efforts pour s’installer comme partenaire régulier en tant que « pivot mondial ». Il ne figure pas non plus dans la liste des invités de la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe.Depuis 2020, le pays du Matin clair a participé trois fois au sommet du G7. Il y a été convié en 2020, 2021 et en 2023, années durant lesquelles les Etats-Unis, le Royaume Uni et le Japon avaient occupé la présidence.Une source bien informée a tout de même affirmé que l’exécutif restait en coopération avec le G7 dans de nombreux autres domaines, en expliquant qu’il avait assisté à la conférence ministérielle sur l'industrie, la technologie et le numérique en mars, et qu’il prendra également part à celle sur les finances prévue le mois prochain.