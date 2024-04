Photo : YONHAP News

Les 32 facultés de médecine concernées par l’augmentation de leur numerus clausus pourront recruter de façon autonome entre 50 et 100 % de leurs étudiants l’année prochaine. C’est ce qu’a annoncé, cet après-midi, le Premier ministre, après une réunion du siège central dédiée à la question. L’exécutif a donc accepté la revendication des présidents des universités nationales.Han Duck-soo a expliqué avoir pris cette décision afin de protéger les élèves et futurs praticiens, de normaliser l’éducation médicale et de régler les conflits entre le gouvernement et le milieu hospitalier et universitaire.