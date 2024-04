K-pop : carton plein pour la Music Bank d’Anvers

Photo : KBS News

La Music Bank, fameuse émission hebdomadaire dédiée à la k-pop de la chaîne KBS 2TV, a réuni ses fans européens à Anvers ce week-end pour un spectacle très spécial. L’événement s’est déroulé au Sportpaleis de la ville, qui peut accueillir jusqu’à 23 000 spectateurs.Sur le line-up, des invités de marque : TOMORROW X TOGETHER, ONEUS, ZEROBASEONE, RIIZE, STAYC et (G)I-DLE. Le MC pour l’occasion n’était d’ailleurs autre que Park Bo-gum, célèbre à l’international et vrai habitué du show puisqu’il avait déjà présenté de précédentes éditions, notamment celle de Paris. Un véritable festival pour tous les amoureux de k-pop du Vieux continent.Annoncée en décembre 2023, la KBS avait donc ajouté cette date européenne au Music Bank World Tour qui a débuté en 2011 au Japon. La tournée a jusqu'à présent voyagé aux quatre coins du monde, avec des myriades d'artistes de k-pop se produisant en direct dans des villes internationales, notamment à Tokyo, Jakarta, Mexico, Hong Kong et bien d'autres encore.