Palestine à l’Onu : Séoul vote pour, Jérusalem mécontent

Photo : YONHAP News

L'Etat d'Israël va convoquer les ambassadeurs des pays qui ont voté en faveur d'un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier appelle à l'admission pleine et entière de la Palestine comme Etat membre. C'est ce qu'a fait savoir, ce week-end, l'Agence France-Presse.Selon le média, le ministère israélien des Affaires étrangères contestera les votes de ces nations dont la Corée du Sud, la France et le Japon, font partie.Jeudi dernier, la résolution a obtenu douze voix pour parmi les quinze membres du Conseil. Le Royaume-Uni et la Suisse se sont abstenus. Elle n'a finalement pas été adoptée, en raison du veto du gouvernement américain.L'Autorité palestinienne a condamné les Etats-Unis, dont l'exercice du droit de veto a comme résultat d'encourager le massacre israélien de sa population. Son président, Mahmoud Abbas, a d'ailleurs annoncé remettre en question ses relations avec Washington.