Coup d'envoi du Congrès international sur la normalisation de l'IA

Photo : YONHAP News

Des experts du monde entier, y compris des représentants de grandes entreprises d'intelligence artificielle (IA) telles que Microsoft et Nvidia, se réunissent à Séoul pour discuter de la normalisation de l'IA.Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, avec l'Institut coréen de normalisation technologique (KATS), a annoncé, aujourd’hui, que le « Congrès international sur la normalisation de l'IA (ISO/IEC JTC1/SC42) », se tiendra en ligne et en personne au Centre de commerce international de Corée à Séoul, du 22 au 26 avril. Cet événement est organisé conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).Depuis sa création en 2017, ce rendez-vous international compte actuellement 700 experts de 64 pays qui travaillent sur des normes qui guideront les activités des autres comités traitant des normes de l'industrie de l'IA, telles que les véhicules autonomes, les robots, la santé et la finance.Le Congrès comprend cinq groupes de travail (WG) et quatre conjoints (JWG) qui traitent de la base, des données, y compris la qualité des données, et de la fiabilité des systèmes d'IA. Lors de cet événement, des discussions seront menées sur le développement de normes internationales dans des domaines d'intérêt de l'industrie, tels que le modèle de maturité de l'IA, y compris les questions éthiques liées à l'IA générative, et le guide des systèmes de sa gestion.Le KATS propose de créer un groupe consultatif en matière de normalisation (AG) pour promouvoir l'application généralisée de cette technologie dans toutes les industries, tout en prévoyant de proposer deux nouvelles normes internationales : un format de vérification éthique et un modèle de maturité.Alors que l'IA, notamment avec l'émergence de sa forme générative comme Chat GPT d'OpenAI, est devenue un acteur clé changeant la donne des industries futures, le gouvernement sud-coréen concentre également ses efforts sur l'expansion de la participation des entreprises sud-coréennes sur le marché des puces et la transformation numérique globale de l'industrie.