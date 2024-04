PRO-X : coopération Séoul-Washington pour la résistance à la prolifération nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis travailleront ensemble pour optimiser l'application du concept de non-prolifération nucléaire dans le développement des réacteurs de recherches sud-coréens à exporter.C'est ce qu'a révélé la déclaration commune sur la coopération bilatérale dans le projet d'optimisation de la résistance à la prolifération nucléaire (PRO-X), décidée aujourd'hui à Séoul. Les signataires sont le premier vice-ministre sud-coréen des Science et des TIC, Lee Chang-yun, et la sous-secrétaire de l'Administration de la sécurité nucléaire du Département de l'énergie américain, Jill Hruby.Petite précision technique : la résistance à la prolifération est une barrière technologique pouvant empêcher la récupération des matériaux nucléaires pour les autres usages que l'emploi initialement prévu.En vertu de cet accord de coopération, les laboratoires nationaux américains d'Argonne et de Savanna River optimiseront la capacité de résistance à la prolifération des réacteurs de recherches pilotes du pays du Matin clair. Un rapport conjoint sera également publié.Selon le ministère, les représentants des deux pays ont également vérifié les préparatifs visant à mener des recherches communes entre les instituts publics sud-coréens, américains et japonais. Et ce, conformément aux accords du sommet tripartite de Camp David d’août 2023.Parallèlement, l’élaboration d'un texte d'entente sur les modalités de collaboration et de gouvernance est en cours entre les trois alliés.