Séoul-Ottawa : réunion des ministres du commerce

Photo : YONHAP News

Le directeur des négociations commerciales du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, a tenu, aujourd’hui, des discussions sur la coopération économique et commerciale avec la ministre du Commerce international du Canada. Cet échange s’est déroulé dans le cadre de la réunion des ministres du commerce coréen-canadien.Jeong In-gyo a proposé de renforcer davantage la coopération entre les deux nations, notamment dans les domaines du gaz naturel, des minéraux critiques et des batteries, ainsi que des énergies propres et les réacteurs nucléaires de petite taille (SMR).En outre, il a demandé à Mary Ng de favoriser la coopération avec les entreprises sud-coréennes. Ces dernières réalisent actuellement le plus grand investissement jamais réalisé au Canada. Avant d’ajouter qu’il faudrait établir des réseaux d'approvisionnement locaux et mener à bien leurs projets sans leur faire rencontrer d'obstacles.Le représentant sud-coréen a également rencontré le président de la Chambre de commerce du Canada, qui était en visite en tant que membre de la délégation commerciale.Lors de cette réunion, Jeong a souligné que les efforts de coopération actifs des deux gouvernements devraient conduire à la découverte de projets de coopération concrets et à la réalisation de résultats tangibles grâce à des efforts continus du secteur privé.Selon le ministère de l'Industrie, la visite de la délégation commerciale canadienne aujourd'hui est la plus grande manifestation de coopération économique depuis l'élévation des relations bilatérales au niveau de « partenaires stratégiques complets » en 2022. Plus de 170 entreprises et organisations canadiennes ont participé à cet événement.Les deux pays ont également tenu la quatrième réunion conjointe du comité de l'accord de libre-échange (ALE) coréen-canadien pour examiner les questions liées à l'investissement et au commerce. Le ministère sud-coréen a introduit cette réunion comme étant la première du genre à être tenue au niveau ministériel.