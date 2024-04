Lancement de la réunion des chefs des missions diplomatiques à l’étranger

Photo : YONHAP News

La réunion des chefs des missions diplomatiques à l’étranger a débuté, aujourd’hui, à Séoul. Elle se déroulera pendant cinq jours autour du thème « la stratégie diplomatique sud-coréenne face au tournant géopolitique ».Dans son discours d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères, a indiqué que la Corée du Sud avait l’habitude de répondre à n’importe quelle situation de manière passive à force de se préoccuper de ses relations avec la Corée du Nord et des autres puissances. Il a souligné que cette posture n’était plus suffisante pour traiter les crises géopolitiques complexes d'aujourd'hui et répondre aux attentes de la société internationale envers le pays du Matin clair.Cho Tae-yul a déclaré qu’il n’y aurait plus de place réservée à une diplomatie qui ne reprend que les anciennes pratiques. Il a ensuite appelé plus de 180 représentants des missions diplomatiques à répondre à l’évolution de manière flexible et agile.Au cours de ces cinq jours, les hauts diplomates discuteront de stratégies diplomatiques face à une concurrence croissante entre les Etats-Unis et la Chine, à la menace nucléaire de la Corée du Nord et au prolongement des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.