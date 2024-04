Photo : KBS News

La Corée du Nord a lancé, aujourd'hui, plusieurs missiles balistiques de courte portée vers la mer de l'Est. C'est ce qu'a annoncé, cet après-midi, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).Trois jours plus tôt, le 19 avril, en mer Jaune, avaient eu lieu des tirs d'essai de la version grand format de la tête de missile stratégique Hwasong-1R-3 et du missile anti-aérien de nouvelle génération Byulji-1-2.Ce lancement survient donc vingt jours après le dernier test de missile à longue portée hypersonique, le 2 avril, du royaume ermite. Tir qui avait d'ailleurs été condamné par le Conseil de sécurité des Nations unies.Les forces armées analysent actuellement les caractéristiques détaillées des missiles lancés aujourd'hui, telles que la portée de leurs vols.