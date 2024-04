Photo : YONHAP News

L’équipe de Corée du Sud de football des moins de 23 ans a battu, lundi, son adversaire japonaise 1 à 0. C’était lors de son troisième et dernier match de la phase de groupes, lors des qualifications olympiques de football masculin au Qatar. C’est le remplaçant Kim Min-woo qui a marqué de la tête le seul but du match, à la 75e minute.Cette nouvelle victoire permet aux jeunes guerriers de Taegeuk de se placer en tête du groupe B. Les hommes de Hwang Sun-hong, rappelons-le, avaient déjà gagné contre les Emiratis et les Chinois. Ils doivent désormais affronter les Indonésiens, finalistes du groupe A. Le match se déroulera, jeudi, au stade Abdullah bin Khalifa de Doha.