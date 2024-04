Météo : entre éclaircies et précipitations

Photo : KBS News

En cet avant dernier mardi du mois d’avril, le temps est doux mais le ciel est nuageux en Corée du Sud, notamment dans toute la moitié sud du pays. Une alternance de soleil et de pluie est d’ailleurs prévue par Météo-Corée dans l’après-midi.Sur le chemin du travail, la minimale est de 10°C à Chuncheon, Andong, et Jeonju. Il fait 11°C dans la diagonale Suwon, Daejeon et Daegu, 12°C dans le Jeolla du sud et 13°C à Séoul, Ulsan, Busna et Yeosu. La maximale est pour l’île insulaire de Jeju, où il fait 14°C.Dans la deuxième partie de journée, il fera plus frais dans la moitié est que dans le reste du territoire. En effet, il fera entre 16°C, à Ulsan et Gangneung, et 18°C, à Jeju, Yeosu et à Busan, et 19°C à Andong et Daegu. Dans la capitale, le mercure montera jusqu’à 25°C, la maximale, 24°C à Suwon et 23°C à Jeonju et Daejeon.