Pyongyang confirme avoir mené un exercice tactique simulant une contre-attaque nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, hier après-midi, plusieurs projectiles avec des lance-roquettes multiples (LRM) de très grande taille. Des engins considérés comme des missiles balistiques de courte portée par sa voisine du Sud et les Etats-Unis.Ce matin, le régime communiste a confirmé avoir procédé à « un premier exercice tactique général simulant une contre-attaque nucléaire » sous la supervision de Kim Jong-un. Avec pour objectif d’envoyer « un signal d’avertissement aux ennemis ».Le Rodong Sinmun a précisé qu’il s’agissait de s’entraîner à effectuer des tirs mobilisant les lance-fusées multiples. Le journal officiel du Parti des travailleurs a justifié cela par « les provocations militaires incessantes des pays hostiles qui cherchent à écraser le Nord par la force ».Le quotidien a alors évoqué plusieurs manœuvres combinées Séoul-Washington. Parmi lesquelles un exercice aérien baptisé « Korean Flying Training (KFT) », actuellement en cours dans le sud de la péninsule.Selon le média d’Etat, les obus tirés par les LRM de très gros calibre ont réussi à frapper avec précision leur cible sur une île située à 352 km de leur point de départ. Et le dirigeant suprême y a manifesté sa grande satisfaction. Il a alors salué un exercice permettant à son pays d’élargir et de multiplier les capacités d’attaque nucléaire tactique.