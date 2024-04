Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont condamné, hier, les tirs de missiles balistiques de Pyongyang. Lors d’un point presse, le porte-parole du département d’Etat a d’abord affirmé que ces lancements constituaient une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Matthew Miller a ensuite indiqué que les provocations balistiques successives de la Corée du Nord menaçaient la paix et la sécurité dans la région comme dans le monde. Et d’ajouter que ce dossier fera l’objet de discussions entre son patron et ses interlocuteurs chinois. Antony Blinken entamera, en effet, demain, un voyage de trois jours à Pékin.