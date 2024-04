Financement des GIs : début des négociations Séoul-Washington

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que Séoul et Washington entament leurs négociations visant à déterminer leur contribution respective au financement de la présence des GIs dans le sud de la péninsule. Des frais à assumer à partir de 2026. Les pourparlers se déroulent à Hawaï jusqu’à jeudi.La Corée du Sud y est représentée par une délégation conduite par son ancien consul général à Sydney, Lee Tae-woo, et les Etats-Unis par une équipe avec à sa tête Linda Specht, l’une des conseillères principales au département d’Etat. C’est la première fois que les deux alliés organisent cette réunion après la nomination, début mars, des chefs de leurs délégués. Ils se contenteront donc de scruter la position de chacun sur le partage des coûts ainsi que sur la durée de validité de leur accord à renouveler, dit SMA.A propos du montant à verser, Séoul parle d’un « niveau raisonnable », Washington exige, quant à lui, un « investissement équitable et impartial ».Sachez que l’accord actuellement en vigueur a été conclu en 2021 et doit expirer l’année prochaine. A l’époque, les deux parties s’étaient entendues sur une augmentation, de 13,9 %, de la contribution du pays du Matin clair. Cette fois, celui-ci souhaiterait réduire son ampleur et Washington chercherait, quant à lui, à la relever.Autre point à noter : il est exceptionnel que les négociations de ce genre débutent aussi tôt, à savoir un an et huit mois avant l’expiration du pacte. Habituellement, elles sont lancées un an avant. Explication à cela : l’éventuelle réélection de Donald Trump. S’il revient, il pourra demander à la Corée du Sud de prendre en charge une part beaucoup plus élevée qu’actuellement.