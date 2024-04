Japon : des parlementaires effectuent une visite groupée au sanctuaire Yasukuni

Photo : YONHAP News

Au Japon, après le Premier ministre qui a fait une offrande, hier, au controversé sanctuaire de Yasukuni à Tokyo, c’est au tour des parlementaires de s’y rendre aujourd’hui.D’après l’agence de presse locale Jiji Press, ces élus se sont recueillis dans ce lieu de culte à l’occasion de son festival du printemps qui a débuté hier. Ils sont tous membres de l’« association des députés qui vont ensemble prier au Yasukuni ». Un groupe des législateurs de la majorité comme de l’opposition. Ils effectuent ensemble cette visite chaque année dans le cadre des festivals organisés au printemps et en automne.Hier, Fumio Kishida a envoyé une offrande rituelle appelée « masakaki » au sanctuaire au lieu d’accomplir ce pèlerinage, et ce comme il le fait depuis sa prise de fonction en 2021. Ce geste a pourtant suscité l’ire de Séoul et de Pékin, qui considèrent ce site shintoïste comme un symbole du passé militariste de l’archipel.Le Yasukuni célèbre les âmes de quelque 2,5 millions de soldats morts pour le Japon, mais aussi celles de 14 criminels de guerre condamnés par les alliés après la défaite nippone à la Seconde guerre mondiale.