Droits de l’Homme : Washington épingle les deux Corées

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a publié, hier, l’édition 2023 de son rapport annuel sur les droits de l’Homme dans le monde.Dans le chapitre consacré à la Corée du Sud, la diplomatie américaine a indiqué qu’aucun grand changement négatif n’était intervenu. Pourtant, elle a mentionné quelques préoccupations liées notamment à la diffamation, la corruption dans la classe politique ou encore la criminalisation des actes homosexuels entre adultes consentants au sein de l'armée.En ce qui concerne la diffamation, le document prend comme exemple le fait qu’un tribunal de première instance a condamné en août le tout nouveau secrétaire général du président Yoon Suk Yeol, à six mois de prison. La justice a imposé à Chung Jin-suk cette peine pour avoir porté atteinte à l’honneur de l’ex-président Roh Moo-hyun. Il avait dit que celui-ci s’était donné la mort après une scène de ménage avec son épouse.S’agissant de la corruption dans le monde politique, le compte rendu revient sur la grâce, accordée en décembre 2022 par le président Yoon à l’un de ses prédécesseurs, Lee Myung-bak, en poste de 2008 à 2013. L’actuel chef de l’Etat avait lui-même envoyé ce dernier en prison lorsqu’il était procureur, pour corruption et détournement de fonds.A propos de la Corée du Nord, le ministère américain a indiqué n’avoir constaté aucune amélioration significative des droits humains. Il a épinglé notamment la poursuite des actes généralisés contre l’Humanité. Il s’agit entre autres des arrestations arbitraires, des emprisonnements, de la torture et des exécutions.Une pratique en ce sens. D’après les témoins de transfuges nord-coréens, le régime communiste oblige les citoyens à assister aux exécutions publiques, qui repartent à la hausse après la réouverture de ses frontières fermées en raison de la pandémie de COVID-19.