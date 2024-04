Séoul et Bucarest s'entendent sur le renforcement de leur partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, aujourd’hui, son homologue roumain, arrivé hier à Séoul pour une visite officielle de quatre jours.A l’issue de leur entretien, Yoon Suk Yeol et Klaus Iohannis ont adopté une déclaration commune. Celle-ci porte sur le renforcement des relations de partenariat stratégique entre leurs pays. Avec pour objectif de faire face ensemble aux nouvelles crises géopolitico-économiques.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, les deux dirigeants ont alors échangé sur les moyens concrets de coopération en ce sens. Dans la foulée, ils se sont mis d’accord pour conclure un pacte de coopération en matière de défense. Conformément à cela, Séoul et Bucarest mettront en place un dispositif de concertations de travail réunissant des directeurs généraux de leurs ministères de la Défense.Actuellement, les discussions sont en cours pour l’expédition de différents systèmes d’armes sud-coréens vers le pays d’Europe du Sud-est.En outre, les deux parties ont conclu un protocole d’accord visant à accélérer la collaboration dans le domaine des centrales nucléaires. En juin 2023, le pays du Matin clair avait d’ores et déjà décroché un contrat important pour construire une installation d'élimination du tritium (TRF) à la centrale de Cernavoda. Ses entreprises cherchent désormais à participer à d’autres projets roumains de même type.Cela ne s’arrêtera pas là. Les deux Etats se sont engagés à relancer leur coopération dans bien d’autres secteurs. Il s’agit du commerce, des investissements, des sciences et des technologies, de l’environnement et de la culture. Sans oublier « Horizon Europe », le programme de financement européen dédié à la recherche et à l'innovation.Séoul et Bucarest ont aussi condamné fermement le développement nucléaire et balistique de Pyongyang et son rapprochement militaire avec Moscou.