Séoul met en garde Pyongyang contre les conséquences d’une éventuelle utilisation de l’arme atomique

Photo : KBS News

Séoul a réagi à l’exercice nord-coréen de simulation d’une « contre-attaque nucléaire » mobilisant les lance-roquettes multiples d'un calibre de 600 mm, baptisés KN-25.Lors d’un point presse aujourd’hui, le porte-parole de son état-major interarmées (JCS) a estimé que le Nord n’avait pas encore réussi à miniaturiser des ogives nucléaires tactiques, au point que celles-ci soient emportées sur ces lanceurs.Interrogé sur le système de défense de Séoul contre les attaques de Pyongyang, Lee Sung-jun a assuré qu’en cas de tirs de missiles balistiques du Nord en direction du Sud, l’armée se dotait de système capable de les détecter et intercepter.Pour sa part, la voix du ministère de la Défense a averti que plus le pays de Kim Jong-un multiplie ses provocations nucléaires et balistiques, plus la coopération sécuritaire internationale sera élargie. Selon Jeon Ha-kyu, l’éventuelle utilisation des armes nucléaires par la Corée du Nord entraînera la fin de son régime.