Des hackers nord-coréens piratent une dizaine d’entreprises d’armement sud-coréennes

Photo : KBS News

La Corée du Sud ne compte pas moins de 80 entreprises d’armement. Or, une dizaine d’entre elles ont été attaquées par les groupes de hackers liés à la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé le Bureau d’investigation (NOI) placé sous l’autorité de la Police nationale sud-coréenne.Ces organisations de pirates informatiques, Lazarus, Kimsuky et Andariel, ont chacune utilisé différentes méthodes pour pénétrer les réseaux et accéder aux données des compagnies victimes. Certaines de ces dernières n’étaient même pas au courant qu’elles avaient été victimes jusqu’à ce que la police et les services secrets aient mené leur inspection conjointe en janvier.Pourtant, on ne peut connaître la quantité des données dérobées. Selon la police, ces trois groupes ne seraient pas les seuls attaquants. Et les tentatives de piratage ciblant les technologies de l’armement se succèdent. Une vigilance particulière est donc de mise. Les entreprises concernées sont alors invitées à mettre en place des mesures visant à protéger leurs réseaux internet.