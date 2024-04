Météo : temps mitigé sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

En ce dernier mercredi du mois d'avril, le temps est morose au pays du Matin clair. Ce matin, il pleut partout, avec quelques éclaircies dans la moitié sud. Cet après-midi, ces pauses ensoleillées se généraliseront, et la pluie cessera même dans le Jeolla du Sud et sur l’île insulaire de Jeju.Côté températures, sur le chemin du travail, il fait entre 10°C, la minimale à Chuncheon, Andong et Gangneung, et 14°C, à Gwangju et Jeju. Séoul enregistre un mercure de 12°C, tout comme Cheongju et Daejeon. Il fait 13°C à Busan, Yeosu et Jeonju.Dans la seconde moitié de journée, les températures diminuent par rapport aux précédents jours. Il fera 14°C à Gangneung, 16°C à Chuncheon et Mokpo, 17°C dans la capitale, à Suwon et Jeonju et 21°C à Busan.