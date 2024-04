JO de Paris : la Corée du Sud pourrait remporter neuf médailles d’or

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourrait remporter neuf médailles d’or aux prochains Jeux olympiques d’été de Paris. C’est ce que prévoient les derniers pronostics de Gracenote.Selon les estimations de l’agence de data américaine, sous la tutelle de Nielsen, les guerriers de Taegeuk devraient donc monter, cet été, sur la plus haute marche du podium à neuf reprises. Dans la capitale française, ils mettraient quatre médailles d’argent autour de leurs cous. Et enfin, ils auraient droit à 11 décorations de bronze.En juillet 2023, Gracenote avait estimé que l’équipe nationale sud-coréenne décrocherait au total 29 médailles dont huit dorées. Une fois de plus, la société n’a pas dévoilé dans quel sport les sud-Coréens pourraient gagner ces récompenses.Le Comité olympique coréen, lui, souhaite récolter cinq ou six médailles d’or, et ce en tir à l’arc et en escrime. De l’avis des experts, les athlètes du pays du Matin clair ont aussi des chances d’être les meilleurs en taekwondo, en badminton ou encore natation.