Le premier nanosatellite de la constellation sud-coréenne est lancé

Photo : YONHAP News

Un nanosatellite sud-coréen a été lancé, ce mercredi, à bord de la fusée Electron de la société aérospatiale américaine Rocket Lab. Le tir a eu lieu à 7h32 (heure coréenne) depuis le site de lancement de Mahia en Nouvelle-Zélande.La fusée devait initialement décoller plus tôt, à 7h08 et 57 secondes. Mais le lancement a été reporté à 7h14 et 56 secondes en raison d'un risque de collision avec d'autres engins spatiaux. Il a ensuite subi un retard supplémentaire. C’était dû au réglage d'un problème du système sur le site.Le satellite lancé est le premier des 11 nanosatellites d'observation terrestre qui formeront la première constellation sud-coréenne de nanosatellites d'ici 2027. Baptisée « NEONSAT », celle-ci est dédiée à surveiller la péninsule coréenne et ses environs.