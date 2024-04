KCNA : une délégation nord-coréenne se rend en Iran

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a envoyé plusieurs de ses délégués en Iran. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la KCNA. Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, une délégation dirigée par le ministre des Relations économiques extérieures, Yun Jong-ho, est partie par avion de Pyongyang hier pour la république islamique. Aucun détail sur la nature de ce voyage n’a cependant été donné.Les deux pays sont des alliés traditionnels faisant front commun contre les Etats-Unis. Ils sont régulièrement suspectés d'échanger des technologies nucléaires et de missiles balistiques. En outre, ils soutiennent activement la Russie dans la guerre en Ukraine en lui fournissant des armes.Selon certains observateurs, cette visite pourrait renforcer non seulement leurs liens économiques, mais aussi d’intensifier leur collaboration militaire basée sur leur position pro-russe.Outre leur soutien à Moscou, la possibilité d’une coopération directe Pyongyang-Téhéran en matière d'armement préoccupe également la communauté internationale. D'ailleurs, des soupçons ont été émis selon lesquels les missiles lancés par l'Iran en direction du territoire israélien le 13 avril dernier auraient contenu des composants d'origine nord-coréenne. Il y a également des spéculations sur l'importation possible par le royaume ermite de drones iraniens Shahed-136, largement utilisés par la Russie en Ukraine.Enfin, récemment, le régime nord-coréen passe de missiles à combustible liquide à ceux à combustible solide. Il est donc possible qu'il cherche à obtenir de l'aide du pays d’Asie de l’Ouest qui dispose de technologies avancées dans ce domaine.