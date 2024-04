Pentagone : Washington coopère étroitement avec Séoul et Tokyo pour dissuader Pyongyang

Photo : Getty Images Bank

Washington continue de collaborer étroitement avec Séoul et Tokyo pour dissuader les provocations de Pyongyang. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du département américain de la Défense lors d'un point de presse tenu le 23 avril.Ces propos interviennent suite à l'annonce faite, ce mardi, par la Corée du Nord, selon laquelle le pays communiste aurait procédé la veille à « un exercice tactique général simulant une contre-attaque nucléaire » sous la supervision de Kim Jong-un. D'ailleurs, le même jour, plusieurs projectiles présumés être des missiles balistiques de courte portée ont été tirés par Pyongyang en direction de la mer de l'Est.Interrogé sur la position du Pentagone, Patrick Ryder a indiqué que les Etats-Unis continuaient de consulter étroitement leurs alliés, la Corée du Sud et le Japon, en ce qui concerne les questions de sécurité et de stabilité régionales. Avant de souligner que les trois nations se soutiennent mutuellement pour prévenir les conflits potentiels et les menaces qui pèsent sur la région.