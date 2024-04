Le K-tourism road show charme les Newyorkais

Photo : YONHAP News

Le « K-tourism road show » s’est tenu, mardi, à New York, pour inciter davantage d’Américains à visiter la Corée du Sud. Cette campagne de promotion touristique a été organisée conjointement par l’Office national du tourisme coréen (KTO) et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Dans ce cadre, plusieurs agences de voyage, ainsi que des compagnies aériennes et des start-up de tourisme ont présenté leurs programmes de visite en Corée du Sud. Les agences de voyage américaines, Romote Lands et GTT, ont reçu des prix pour avoir contribué à la hausse du nombre de voyageurs américains au pays du Matin clair et à la conception de produits « K-culture ».L’événement a été aussi animé par un grand nombre de spectacles comme un concert donné par Lee Byung-woo, le compositeur de musiques des films « The Host » et « Haeundae ».Selon la KTO, la Corée du Sud comptait 1,08 million de visiteurs américains en 2023. Ce chiffre s’est élevé à 1,04 million en 2019, avant la pandémie de COVID-19. L’institution estime que le nombre de touristes en provenance des USA augmentera de plus de 30 % au premier trimestre par rapport à la même période de l’an dernier.