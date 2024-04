Indice BSI : la confiance des entrepreneurs en berne

Photo : YONHAP News

Sur fond de crise au Moyen-Orient, le pessimisme gagne du terrain dans le milieu des affaires sud-coréen. C'est ce que montrent les derniers résultats de l'indice de confiance des entrepreneurs (BSI), publiés aujourd'hui par la Fédération des industriels de Corée (FKI). L'enquête a été menée auprès des 600 plus grandes sociétés du pays en termes de chiffre d'affaires.L'indice sur les perspectives d'évolution conjoncturelle économique pour le mois de mai s'est établi à 94,9. Il s'agit d'une baisse de 3,7 points par rapport à avril. Pour rappel, un indice inférieur à 100 signifie que les entrepreneurs sont pessimistes quant à leurs perspectives pour le mois à venir.Selon la FKI, l'indice BSI a poursuivi une tendance haussière depuis février, s'approchant du seuil des 100 points, avant de se replier sous l'effet notamment des tensions grandissantes au Moyen-Orient.Notons que le pessimisme règne dans tous les domaines recensés, que ce soit les exportations, l'emploi, les investissements, la demande intérieure ou la rentabilité. Et ce, pour le vingtième mois consécutif depuis octobre 2022.Plus en détails, l'indice pour le mois de mai dans le secteur manufacturier est tombé à 95,5 après avoir franchi la barre des 100 en avril. Les entreprises de boissons alcooliques et de tabacs se démarquent toutefois avec un indice atteignant 110. En revanche, dans les machines et les équipements, l'indicateur a dégringolé en passant de 120 pour ce mois-ci à 89,5 pour mai. Enfin, dans le secteur des services, l'indice s'est établi à 94,1.