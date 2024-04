Opérations spatiales : une équipe Corée-USA participe à un entraînement de vol

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mènent une manœuvre spatiale conjointe pour faire face à d’éventuelles menaces dans l’espace, comme des satellites espions militaires nord-coréens.L’Armée de l’air sud-coréenne a fait savoir, ce matin, que son unité d’opérations spatiales et l'U.S. Space Forces Korea des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK), avaient formé une équipe afin de participer pour la première fois au KFT, un entrainement de vol. Ce dernier avait débuté, le 12 avril, à la base aérienne de Gunsan, dans le Jeolla du Sud. Il se déroulera jusqu’au 26 avril.L’équipe unifiée s’entraîne pour prévenir les attaques de « jamming » qui consistent à envoyer des brouilleurs de signaux pour perturber le système GPS. Elle analyse des informations envoyées par les forces spatiales américaines, puis les retransmet aux forces alliées. C’est ainsi que des avions de combat de ces dernières pourront frapper l’origine de ces attaques.Par ailleurs, les deux côtés ont discuté des mesures pour mobiliser des satellites de reconnaissance de l’armée sud-coréenne dans les opérations. Rappelons que la Corée du Sud avait lancé avec succès son premier engin en décembre dernier, et le deuxième le 8 avril.