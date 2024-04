La ville de Séoul va dynamiser le fleuve Han d'ici 2030

Photo : KBS News

Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, a annoncé, ce matin, un projet permettant aux 10 millions de d’habitants de la capitale de profiter davantage du fleuve Han et de ses environs. Il s’agit d’un plan de suite du « Great Han River Projet », annoncé en mars 2023.Objectif : créer un environnement nautique qui contribue à augmenter la qualité de vie des citoyens, leur offrir une expérience dynamique et construire des infrastructures qui permettront de renforcer la compétitivité de la ville. Pour ce faire, la municipalité compte construire des bureaux et des hôtels flottants. Un service de navettes sur le fleuve sera aussi lancé. A cela s’ajouteront des stations où des visiteurs pourront faire du ski nautique.Près de 550 milliards de wons, soit 374,83 millions d’euros, seront consacrés à ce projet géant. Ce dernier devrait créer quelque 925,6 milliards de wons de retombées économiques, l’équivalent de 630 millions d’euros, ainsi que 6 800 emplois.