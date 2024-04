Action collective des médecins : les professeurs de la SNU vont suspendre les soins le 30 avril

Photo : YONHAP News

Les professeurs de la faculté de médecine de l'université nationale de Séoul (SNU) vont suspendre leurs services de soin durant la journée du 30 avril. Exception sera cependant faite pour les traitements de patients en urgence, en soins intensifs ou en hospitalisation.Cette décision a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue ce matin. Bang Jae-seung, le président du comité d'urgence du conseil des professeurs de médecine de la SNU, a indiqué que ces derniers avaient commencé à donner leur démission sur la base du volontariat depuis le 25 mars. Avant d'ajouter qu'ils interrompront chacun leurs activités, selon leur choix, après le délai de 30 jour. Il a expliqué que cette action avait pour but de protester contre les politiques gouvernementales irrationnelles et autoritaires et de réclamer une réforme médicale appropriée.En outre, le chef du comité a justifié la prise d'un jour de congé des professeurs prévue pour mardi prochain en invoquant l'accumulation de la fatigue due aux longues heures de travail. Quant à la proposition consistant à mettre en place un arrêt hebdomadaire de services d'une journée, elle sera discutée ultérieurement.Enfin, le comité d'urgence a annoncé qu'il lancerait un appel à recherches portant sur les estimations du nombre de médecins nécessaires pour répondre aux besoins de la population et ce selon différents scénarios de réforme médicale.