Yoon s’attaque à la sous-évaluation du marché boursier

Photo : KBS News

Le président de la République ambitionne de supprimer les réglementations qui ne correspondent pas aux standards mondiaux. C’est ce qu'il a souligné dans son discours lu par le premier secrétaire à la planification politique, Sung Tae-yoon, lors des Financial Insight Network Days (FIND) 2024. Le forum s’est tenu, à Séoul, sous le thème « l’alliance financière et un nouvel ordre financier ».Yoon Suk Yeol a fait part de son projet d’aménager le système fiscal pour s’attaquer à la sous-évaluation du marché boursier du pays. Il a aussi promis d’élaborer des mesures incitatives pour les entreprises qui s’efforcent d’augmenter leur valeur.Le chef de l’Etat a déclaré que l’exécutif surveillerait minutieusement les marchés, 24 heures sur 24, et chercherait à réagir vite pour les stabiliser. Avant d’ajouter qu’il n’arrêterait pas ses efforts pour développer et innover le marché financier. Avant de conclure, le numéro un sud-coréen a indiqué que lui et son administration écouteraient la voix du marché pour accélérer la mise en place de politiques indispensables.