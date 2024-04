Kim Yo-jong dénonce les exercices militaires Corée du Sud-USA

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong a dénoncé, aujourd’hui, les manœuvres militaires sud-coréano-américaines. Dans son discours publié par la KCNA, la sœur du dirigeant du pays communiste a rappelé que les Etats-Unis avaient mené, cette année, plus de 80 entraînements avec leurs alliés. Elle a ajouté que la Corée du Sud en avait effectué, à elle seule, une soixantaine.La vice-directrice de département au Comité central du Parti des travailleurs a affirmé que les exercices militaires, lancés presque chaque semaine par Séoul, Washington et Tokyo, montraient qui était à l’origine de l’élévation des tensions dans la région. Elle a souligné que rien ne pourrait ébranler la détermination de Pyongyang à renforcer son armée pour protéger sa souveraineté, sa sécurité et la paix régionale.Dans un discours paru le même jour sous le nom du directeur du service de presse du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, le régime de Kim Jong-un a demandé aux Etats-Unis et à la Corée du Sud d’arrêter leurs exercices conjoints. Il a qualifié ces derniers de manifestations armées « irresponsables et inquiétantes » qui rendent la situation politique régionale imprévisible.