Météo : nuageux dans la matinée, le soleil fait son apparition dans l'après-midi

Photo : YONHAP News

En ce dernier jeudi du mois d’avril, le temps est mitigé au pays du Matin clair. En effet, ce matin, il fait gris dans tout le quart nord-ouest et grand soleil sur le reste du territoire. Cet après-midi, cette tendance de ciel dégagé se généralisera.Sur le chemin du travail, il fait entre 10 et 11°C dans la majorité des régions, avec un pic à 12°C sur l’île méridionale de Jeju et 13°C à Busan.Dans la deuxième partie de journée, l’amplitude de températures sera plus élevée puisque les minimales seront pour Jeju avec 19°C, et Yeosu et Mokpo avec 20°C, et la maximale pour Daegu et Gangneung avec 27°C. Séoul enregistrera un mercure de 22°C, tout comme Suwon et Jeonju. Il fera 23°C à Busan, 26°C à Ulsan et à Andong.